Beyin ölümü gerçekleşti, 5 kişiye can ve ışık olacak

<br>NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve dün akşam beyin ölümü gerçekleşen Selma Ağmanalmaz'ın (43) ailesi tarafından bağışlanan organları, 5 hastaya umut oldu.<br>Nevşehir'de, 8 gün önce geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan Selma Ağmanalmaz, sağlık görevlilerince Nevşehir Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Ağmanalmaz'ın dün akşam beyin ölümü gerçekleşti. İl Sağlık Müdürlüğü Organ ve Doku Nakli Koordinatörü Şenay Karakuş Taşkın, Ağmanalmaz'ın yakınları ile görüşüp organ bağışı yapılmasını önerdi. Aile de organ nakli bekleyen hastalar için bu teklifi kabul etti. Bunun üzerine Ağmanalmaz'ın karaciğeri, iki böbreği ve iki korneası Nevşehir Devlet Hastanesinde yapılan 4 saatlik operasyonla alınarak Ankara'daki hastanelere götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-06-17 17:10:00<br>

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