Nevşehir’de LGS sınavı öncesinde okullar dezenfekte edildi

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Nevşehir Belediyesi, hafta sonu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlarının gerçekleşeceği okullarda dezenfekte çalışması yaptı.

20 Haziran Cumartesi günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek olan binlerce öğrencinin sağlığına önem veren Nevşehir Belediyesi, il merkezindeki okulları dezenfekte etmeye başladı. Çalışma kapsamında, Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sınavın yapılacağı 20 okulda dezenfekte çalışması yaptı.

Çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığını tehdit etmeyen biyosidal ürünler kullanan belediye ekipleri, okulların giriş kapısı, çocukların elleriyle dokunabilecekleri kapı kolları ve çerçeveleri, merdivenler, korkuluklar, sınav olacakları sınıflar, oturacakları sıralar, öğretmen masaları, pencere kolları ve lavaboları titizlikle dezenfekte etti.

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