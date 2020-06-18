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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

İHA

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akdağmadeni Sulh Ceza Hakimliği tarafından hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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