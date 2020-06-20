Sema Ramazanoğlu'ndan Vali Becel'e ziyaret

<br>Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, Nevşehir'e vali olarak atanan İnci Sezer Becel'i makamında ziyaret edip, hayırlı olsun temennisinde bulundu.<br>Nevşehir'in ilk kadın valisi olan İnci Sezer Becel'e Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler eski Bakanı ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Dr. Sema Ramazanoğlu, beraberindeki heyetle birlikte hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi. Sema Ramazanoğlu tarafından Valilik Fuayene Salonu'ndaki şeref defteri imzalandı. Bir süre sohbetin ardından Vali İnci Sezer Becel, Dr. Sema Ramazanoğlu'na, ziyaretin anısına Kapadokya yöresine ait el sanatları hediyelerini takdim etti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER<br>2020-06-19 23:14:44<br>
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