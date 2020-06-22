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Köpeğin at üzerinde Kapadokya keyfi Atını süren kovboy Bu köpeğin en büyük zevki ata binerek gezmek

İHA

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden güzel atları diyarı Kapadokya'da 14 yaşındaki köpeğin atın üzerine binerek gezmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.

Köpeğin at üzerinde Kapadokya keyfi Atını süren kovboy Bu köpeğin en büyük zevki ata binerek gezmek

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden güzel atları diyarı Kapadokya’da 14 yaşındaki köpeğin atın üzerine binerek gezmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor.
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde bulunan Moonligt Horse Ranch at çiftliğinde bulunan 14 yaşındaki boncuk isimli köpeğin ata binerek at sürmesi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgisini çekiyor. At çiftliğinde görevli rehber Ferhat Altıntaş’a ait olan köpek turistler ile birlikte bölgede at turuna katılırken tur sonrasında ise tıpkı insanlar gibi ata binerek poz vermesi dikkatlerden kaçmıyor. At çiftliğinde görevli Ferhat Altıntaş açıklamasında at ile köpeğin herhangi bir anlaşmazlığı olmadığını aksine çko güzel bir dostluklarının olduğunu söyledi. Altıntaş, "11 yıldır Moonligt at çiftliğinde tur rehberli yapıyorum. Bu köpeğimizin adı boncuk. İspanyol cocker cinsi bir köpeğimiz. 4 yaşında bize geldi ve 10 yıldır bizde bulunuyor. Bu 10 yıl içerisinde turlara katılıyor benimle birlikte geziyordu. Atları sevdiği için ata binmeyi öğrettik. Şuan ata da binebiliyor. At ile köpeğimizin arasında herhangi bir anlaşmazlık olmuyor. Eyersiz bile atın üzerinde durabiliyor. Normalde bir insanın eyersiz atın üzerinde durması zor iken köpeğimiz atın üzerinde eyersiz durabiliyor" dedi.

"Turistlerin büyük ilgisini çekiyor"
Kapadokya bölgesinde at turuna turistler ile birlikte katılan boncuk isimli köpek tur sonunda ise ata binerek turistlerin gözbebeği oluyor. Boncuk isimli köpeğin sahibi Ferhat Altıntaş, "Bölgeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz bu şekilde çok büyük ilgi gösteriyor. Bazen boncuk turda bize katıldığı zaman döndükten sonra boncuğu atın üzerine bindiriyorum. Ve yerli ve yabancı turistler bol bol o anların fotoğraflarını çekiyor" diye konuştu.

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