Seyir halinde cep telefonu kullanan 24 sürücüye ceza yazıldı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.
Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı noktada yapılan yaya önceliği uygulamasında 7 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazılırken, 24 sürücüye seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suçundan, 5 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten, 14 sürücüye ise diğer maddelerden para cezası yazıldığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.