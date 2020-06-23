Seyir halinde cep telefonu kullanan 24 sürücüye ceza yazıldı

Japonlar sonunda bunu da yaptı!

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaya önceliği denetimi yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, Trafik Tescil ve Şube Müdürlüğü ekipleri 4 farklı noktada yapılan yaya önceliği uygulamasında 7 sürücüye yayalara yol vermemek suçundan ceza yazılırken, 24 sürücüye seyir halinde cep veya araç telefonu kullanmak suçundan, 5 sürücüye kırmızı ışıkta geçmekten, 14 sürücüye ise diğer maddelerden para cezası yazıldığı öğrenildi.

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