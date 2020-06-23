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Nevşehir’de pandemi sürecinde 37 kadın intihar girişiminde bulundu Nevşehir’de 2 ayda 249 kadın şiddet mağduru oldu Nevşehir’de pandemi sürecinde 1 erkek korunma talebinde bulundu

İHA

Nevşehir Barosu Kadın Komisyon Başkanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 2 aylık zaman diliminde 37 kadının intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.

Nevşehir’de pandemi sürecinde 37 kadın intihar girişiminde bulundu Nevşehir’de 2 ayda 249 kadın şiddet mağduru oldu Nevşehir’de pandemi sürecinde 1 erkek korunma talebinde bulundu

Nevşehir Barosu Kadın Komisyon Başkanlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında 2 aylık zaman diliminde 37 kadının intihar girişiminde bulunduğu açıklandı.
Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Sema Yurtbilir Yavuz pandemi süreci içerisinde Nevşehir il merkezinde 37 kadının intihar girişiminde bulunduğunu ifade ederken bu süreç zarfında 249 kadının şiddet mağduru, 1 erkeğin ise sığınma talebinde bulunduğunu ifade etti. Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Sema Yurtbilir Yavuz, “Pandemi süreci biliyorsunuz tüm dünyayı etkileyen bir süreç oldu. Türkiye’de çok ciddi sonuçları olduğunu düşünüyoruz. Biliyorsunuz pandemi sürecinde evde kal çağrısı ile çok insan evde kaldı ve evde kalmak zorunda kaldı. Fakat bazı kesimler evde kalmaktan çok daha zorlandı. Biz Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak kadınların evde kaldığı sürece neler yaşadığını görmek istedik. Aile Mahkemesi, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığından bu verileri araştırdık. Elimize ulaşan veriler gerçekten çok çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. Mesela Nevşehir’in sadece il merkezinde 37 tane kadının intihar girişimi olduğunu öğrendik. Bize neden bu kadınlar intihar girişiminde bulunuyor sorusunu sordurdu. Biz tabi ki bu verileri sadece 2 aylık zaman dilimi için aldık. Yani bu veriler sadece 2 ayı kapsıyor. Sadece 2 ayda kadına yönelik şiddette, ev içi, aile için şiddette ciddi anlamda artış olduğunu gördük. Ama bu tabi ki sadece görünen kısım. Bir de görünmeyen kısım var. Çünkü birçok kadın bu süreçte adliyelerin kapalı olduğunu sanıyordu. Bunun yanında sokağa çıkma yasağı olduğu dönemde karakollara dahi gidemeyeceklerini sanıyorlardı. Bunun için harekete geçmeleri de zorlaştı. Çünkü yanlış bilgilendirme söz konusuydu. Bu bize şunu gösteriyor. Eğer evdeki bu kadınlarda sokağa çıkmış olsalar kurumlara şikayette bulunmuş olsalardı mutlaka bu sayı elde ettiğimiz sayıların çok daha katlanacağını düşünüyoruz. Biz buradan şu sonuçları da çıkartıyoruz. Demek ki pandemi süreci devam etmiş olsa birçok kadınımız adliyelerin kapalı olduğunu düşünecek, karakollara gidemeyeceğini düşünecekti. Biz burada çok daha fazla bilgilendirme gerektiğini anladık” dedi.

“249 kadın şiddet gördü, 1 erkek sığınma talebinde bulundu”
Nevşehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu Başkan Yardımcısı Av. Sema Yurtbilir Yavuz 2 aylık zaman diliminde 249 kadının mağdur olduğunu ifade ederken 1 erkeğin ise bu süreçte korunma talebinde bulunduğunu söyledi. Yurtbilir, “Nevşehir’de 2 aylık süreçte elde ettiğimiz verilere göre 249 kadının mağdur olduğun gördük. Erkek olarak sadece 1 erkeğin korunmak için başvuru talebinde bulunduğunu gördük. Burada 249 kadın için 6284 kanun gereği uzaklaştırma kararı çıkartılıyor. Bunun yanında 9 kadın sığınma evine yerleştirilmiştir bu süreç içerisinde” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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