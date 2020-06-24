70 yıllık tarihi binaya tarihi dokunuş Tarihi binaya tarihi dokunuş

İlk olarak 1950 yılında yapılarak hizmete giren Ürgüp Belediyesi hizmet binası aradan geçen 70 yılın ardından tadilat yapılarak yeniden hizmet vermeye başlayacak.

1950 yılına dönemin Belediye Başkanı Veli Göktan tarafından yaptırılan ve o günden bugüne aradan geçen 70 yılın ardından hizmet vermeyi sürdüren Ürgüp Belediyesi hizmet binası mimari yapısının bozulmadan yeniden hizmet vermeye başlayacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk tarafından aradan geçen 70 yıllık zaman zarfında o günün şartlarına uygun olarak yapılan Belediye hizmet binasını tadilata aldırmasının ardından Temmuz ayından itibaren belediye hizmet binası yeniden hizmet vermeye başlayacak.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk açıklamasında Ürgüp Belediyesi hizmet binasının modern çağa uygun bir şekilde tadilata aldıklarını ve yeni yüzü ile Temmuz ayı içinde hizmet vermeye yeniden başlayacaklarını söyledi. Aktürk, “ Ürgüp Belediyesi hizmet binamız 1950 yılında hizmete açılmış. O günden bugüne ufak tadilatlar yapılan Ürgüp Belediyesi hizmet binamızı biz Ürgüp’ümüze yakışır bir şekilde tadilat yapmaya karar vermiştik. Mimari estetiğinden hiçbir şey kaybetmeyecek olan belediye hizmet binamızda estetik dokunuşlar yaptık. Kısmet olursa da Temmuz ayında da tadilatımızın sona ermesiyle birlikte yeniden Ürgüp Belediyesi hizmet binamıza kavuşmuş olacağız” dedi.

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