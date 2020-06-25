KÜN Rektörü Karasar’dan Vali Becel’e ziyaret

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali İnci Sezer Becel’i makamında ziyaret eden, Rektör Karasar, kendileri ile bir süre sohbet ederek, yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini belirten Vali Sezer Becel ise, Rektör Karasar’a teşekkür etti.

Ziyarete, Kapadokya Üniversitesi Kurumsal İletişim Öğrenci Koordinatörü Arda Çakır’ da eşlik etti.

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