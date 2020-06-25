TKDK İl Koordinatörü Şenoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyini ziyaret etti

TKDK İl Koordinatörü Emrah Şenoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığını ziyaret etti.

TKDK İl Koordinatörü Emrah Şenoğlu, Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanlığını ziyaret ederek İl Başkanı Muammer Başer ile bir süre görüştü. Şenoğlu, TKDK’nın Nevşehir il genelinde yaptığı çalışmaları hakkında bilgiler verirken yeni çıkacak olan çağrılar hakkında da bilgilendirme yaptı.

Küresel Gazeteciler Konseyi İl Başkanı Muammer Başer’de ziyaretinden dolayı TKDK İl Koordinatörü Emrah Şenoğlu’na teşekkür etti.

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