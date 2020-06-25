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YÖK’ten NEVÜ’ye Turuncu ve Mavi Bayrak ödülü

İHA

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) "Engelsiz üniversite" adına yapmış olduğu başarılı çalışma ve yürüttüğü projeleri ile, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından "Turuncu Bayrak" ve "Mavi Bayrak" ödülüyle ödüllendirildi.

YÖK’ten NEVÜ’ye Turuncu ve Mavi Bayrak ödülü

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) “Engelsiz üniversite” adına yapmış olduğu başarılı çalışma ve yürüttüğü projeleri ile, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından “Turuncu Bayrak” ve “Mavi Bayrak” ödülüyle ödüllendirildi.
Yükseköğretim kurumlarındaki engelli bireylerin mekânlara, eğitsel imkânlara ve sosyokültürel faaliyetlere erişimleri konusunda farkındalık yaratılması ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amacıyla YÖK tarafından 2018 yılında başlatılan ve bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “2020 Yılı Engelsiz Üniversite Ödülleri” sahiplerini buldu.
Yükseköğretim Kurulunca “2020 Engelsiz Üniversite Ödülleri” töreni yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında video konferans yöntemiyle; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, YÖK Engelli Öğrenci Çalışma Grubu Yürütücüsü ve YÖK Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Yürütme Kurulu üyeleri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yetkililer, ödül almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ile üniversitelerdeki engelli öğrenci birim sorumluları katılımıyla gerçekleştirildi.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) bünyesinde bulunan Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinin engelli bireyler için “Mekanda Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemeleri “Turuncu Bayrak” ve NEVÜ Damat İbrahim Paşa Yerleşkesi de “SosyoKültürel Faaliyetlerde Erişim” konusunda yapmış olduğu düzenlemeleri ile “Mavi Bayrak” ödülüne layık görüldü.

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