NEVÜ Rektörü Aktekin, “ÖSYM İl Koordinatörlüğü olarak gerekli tüm tedbirlerimizi aldık”

2728 Haziran 2020 tarihlerinde ÖSYM tarafından Nevşehir il merkezinde yapılacak olan 2020 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek olan adayların mağduriyet yaşamamaları için, sınavın işleyişi ve güvenliği hakkında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ)’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

NEVÜ Kültür ve Kongre Merkezine NEVÜ Rektörü ve ÖSYM Sınav Merkezi Koordinatörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya; bina sınav sorumluları, bina sınav sorumlu yardımcıları ve bina yöneticileri ile sınavda görev yapacak olan personel katıldı.

Toplantısının açılışında konuşan Rektör Aktekin, ÖSYM İl Koordinatörlüğü olarak adayların geleceğini önemli derecede belirleyici rol üstlenen YKS’nin güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı söyledi. Aktekin, “Geleceğimizin teminatı olan başta çocuklarımız olmak üzere sınava girecek herkesin, geleceğini yakından ilgilendiren ve belirleyici rol üstlenen bir sınavı daha bu hafta sonu siz görevli arkadaşlar eşliğinde gerçekleştirmiş olacağız. Biz ÖSYM İl Koordinatörlüğü ve sınavın yapılacağı üniversite olarak ÖSYM’nin de isteği şekilde gerekli tedbirlerimizi alarak hazırlıklarımızı tamamladık. Ayrıca YKS Koordinasyon Kurulu üyeleriyle de bir araya gelerek sınavın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesine yönelik ek tedbirleri de görüşerek uygulamaya koyma kararı aldık.

Bu almış olduğumuz kararlar doğrultusunda sınav günü sınava girecek adayların, sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlaması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak. Sınavlarına girecek çocuklarımızın mağduriyet yaşamaması için T.C. kimlik kartı başvurularının alınması amacıyla tüm il/ilçe nüfus müdürlüklerimiz 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07:0013:00 saatleri arasında, 28 Haziran 2020 Pazar günü 07:0016:30 saatlerinde arasında açık bulundurulacak. Çocuklarımızın sınava girecekleri binalarına rahat, huzur ve güvenli bir şekilde girebilmeli açısından da sınava girecek adaylar ve sınavlarda görevli personeller haricinde başka hiçbir kimse sınav binası bahçesine alınmayacağı gibi, sosyal mesafe kurallarına uymalarına yönelik gerekli tedbirler alınarak uyarılarılar da yapılacak. Diğer taraftan sınavın yapılacağı saatlerde sınavın yapılacağı bina yakınlarında başta inşaat yapım çalışmaları olmak üzere sınavı olumsuz etkileyecek hiçbir faaliyete izin verilmeyecek” diye konuştu.

Sınava girecek tüm çocukların ve velilerin heyecanlarını paylaştığını sözlerine ekleyen Aktekin, sınava girecek tüm adaylara başarılar diledi.

Aktekin’in konuşmalarının ardından, ÖSYM tarafından belirlenen kurullar ile birlikte pandemi nedeniyle alınan yeni tedbir hakkında ÖSYM Sınav Koordinatörlüğü personeli tarafından sınav görevlileri bilgilendirildi.

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