Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı turizme açılıyor Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanı 20 Temmuz’da açılıyor Nevşehir, dünyaya yeni turizm destinasyonu kazandırıyor Belediye Başkanı Arı müjdeyi verdi: "Dünya Nevşehir’i konuşacak”

Nevşehir’de yaklaşık 5 yıl önce başlayan Nevşehir Kalesi ve Çevresi Kentsel Dönüşüm projesi sırasında dünyanın en büyük yeraltı yerleşimi keşfedilmişti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanının 20 Temmuz tarihinde dünya turizmine kazandırılacağının müjdesini verdi.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin merkezi Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesi sırasında ortaya çıkan dünyanın en büyük yeraltı yerleşim merkezi ve yamaç yerleşim merkezi 20 Temmuz 2020 tarihinde turizme açılıyor. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı yaptığı açıklamada, burası gerçekten şehir turizmine, ülke turizmine ve dünya turizmine başka bir renk başka bir heves getirecek. Ve şafak sayar gibi artık 20 Temmuz tarihinin gelmesini bekliyoruz dedi. Belediye Başkanı Arı, “ Bölgemize biliyorsunuz geçen yıl 3 milyon 650 bin turist geldi. Bölge bu yıl pandemi süreci olmasaydı bu yıl 5 milyon 2023 yılında 7 milyon turist hedefimiz vardı. Ancak şehrimizin turizmden aldığı pay maalesef sıfırdı. Bizim belediye başkanı olmadığımız süre içerisinde de ifade ettiğimiz gibi biz bu şehri turizmde bir merkez haline getireceğiz ve turizmden alınan payın şehirle de paylaşılmasını sağlayacak bir çalışma yapacağımızı ifade etmiştik. Tabi siz bunu planlarsınız ama elinizde yeterli enstrüman olmayabilir. Fakat bizim elimizde gerçekten ciddi bir enstrüman vardı. Kale bölgemiz diye tabir ettiğimiz ve kentsel dönüşümden mütevellit dünyanın en büyük yeraltı şehri değil ama dünyanın en büyük yamaç yerleşim merkezine sahibiz. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir enstrümandı. Beraberinde sadece dünyanın en büyük yamaç yerleşim yeri değil yan tarafında yine bizim bölgemizdeki Ortadoksların en büyük ikinci kilisesi olan Meryem Ana kilisemiz yanında Rum hamamız yine yanında çanlı kilisemiz var. Yani bölgemiz tamamıyla kompleks halinde ciddi bir enstrümandı. Biz vaat ettiğimiz şeyi gerçekleştirmek için bir emek sarf ettik. Bu emeğimizin karşılığında bize destek olan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Turizm Bakanımıza da gerçekten teşekkür ediyorum. Sebebi de şudur ki. Bizim burayı ilk önce kentsel dönüşüm yenileme alanı ilan ettik. Bu yenileme alanını Cumhurbaşkanımızın kararnamesi ile beraberinde Turizm Bakanımızın bölgemizi ziyaretiyle birlikte buradaki potansiyeli görmesiyle her türlü desteği vereceğini ifade etti. Bizde iyi bir hamle başlattık. Hem bir taraftan yenileme alanında çalışmalarımızı yürütürken diğer taraftan koruma amaçlı imar planlarını yapıyoruz. Koruma amaçlı imar planlarını yaparken de burayı turizme açma çalışmalarını hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Burada turizme açmayla alakalı iki aşamalı bir planımız vardı. Bunun birinci aşaması var olan ören yerlerinin, kalenin, kilisenin turizme açılması ikincisi de mimariye uygun bir şekilde bizim tarihi kültürel doğal yapılarımıza hiçbir şekilde zarar vermeden butik otellerin, çarşıların, sosyal alanların, kültürel faaliyet yapacağımız alanların, müzelerin, galerilerin oluşturulmasıydı. İkisi tabi ki birbirinden çok farklı şeylerdi. Birinci aşamada bizim burayı turizm destinasyonu haline getirip artık ören yerlerimizi turistlerin gezmesini temin etmek istiyorduk. Bunun için belediyenin neredeyse tüm imkanlarını buraya seferber ettik. İlk önce ana hattı kale bölgemize ve arka taraftan Aksaray yoluna bağlayacak özel bir yol yaptık. Bu yol ile birlikte kale bölgesine gidecek tüm yolları, kaldırım taşları, arnavut taşlarıyla birlikte kaleyi bu işin içine çekecek bir hale getirdik. Beraberinde ören yerlerini gezmek için gezi güzergahları oluşturduk. Ahşap yollar ile birlikte artık bir insanımız gelecek ören yerlerini gezecek. Ören yerlerini gezdiği andan itibaren de alttan ışıklandırmaları çok rahat bir şekilde gezebileceği bir hale getirdik. Burada Türkiye’nin tek insansı taştan müzesini oluşturduk. Beraberinde Meryem Ana kilisesini kaleye bağlayacağımız yollarda yapım aşamasındayız. Meryem Ana kilisesi ile ilgili çalışmalarımız bitti. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından yakın zamanda buranın restorasyonu başlayacak. Alt tarafta bizim mostar köprüsü olarak tabir ettiğimiz ve birbirine entegre edeceğimiz çok büyük alanımızı 30 bin fide, lavanta içerisinde yel değirmenlerinin olduğu aynı anda müzikle dans edecek havuzların olduğu bir alanı oluşturuyoruz. Biz bu bölgenin dışarıdan göründüğü andan itibaren peyzajı ile içeriye girildiği andan itibaren ise tarihi ve kültürel yerleri ile insanları cezbedecek ve insanları hayrete düşürecek hale gelmesi için tüm imkanları seferber ettik. İnşallah 20 Temmuz’da şehrimizin kuruluş yıl dönümünde açıyoruz. Son 24 günümüz kaldı. Artık şafak sayar gibi biz o günün gelmesini bekliyoruz. O gün geldiği andan itibaren birinci aşama dediğimiz bütün işler bitmiş, peyzajlar yapılmış, kalenin ışıklandırması bitmiş, kalenin içerisindeki alışveriş merkezlerinden tutunda insanların sosyal faaliyetlerinin icra edebileceği, çay içebileceği kafeteryalarıyla, seyir terasları ile her türlü turizme açık hale getirebilmek için son 24 günümüz kaldı. Bu 24 gün içerisinde de tüm eksikleri gidererek Türkiye’nin ve dünyanın yeni cazibe merkezi, turizmin ise yeni destinasyonu haline getirecek aşamayı artık son noktaya geldik. Burası gerçekten şehir turizmine, ülke turizmine ve dünya turizmine başka bir renk başka bir heves getirecek” dedi.



“Açılışa Bakan Ersoy’da katılacak”

Nevşehir Belediyesi tarafından ülke ve dünya turizmine kazandırılacak olan dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanının 20 Temmuz tarihinde düzenlenecek açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’da katılacak. Belediye Başkanı Rasim Arı, “Şimdi bir şehrimizin kuruluş yıl dönümü, ikincisi artık şehrimizin bir üst klasmana first classmana çıkmasını sağlayacak. Turizmden gelir elde edecek. Ve artık şehrin dönüşümünü gerçekleştirecek en önemli mihenk taşlarından birisi olacak. Bu bölge şehrimizin kaderini değiştirecek. Dolayısıyla hem kuruluşuna hem de yeni bir turizm destinasyonuna yakışır yaraşır bir organizasyon yapacağız. O gün sürprizlerimiz olacak. Kültür ve Turizm Bakanımız katılacak. Konserler, havai fişekler ve tam bir şölen haline getireceğiz” şeklinde konuştu.

