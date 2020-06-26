Nevşehir'de YKS'de 8 bin 214 aday ter dökecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) uyguladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Nevşehir’de 8 bin 214 üniversite adayı ter dökecek.

Milyonlarca öğrencinin hayalini kurduğu üniversiteyi kazanabilmeleri için girdikleri YKS'ye artık sayılı saatler kaldı.

ÖSYM'nin açıkladığı verilere göre bu yıl 2 milyon 433 bin 219 kişi, 2728 Haziran tarihlerinde yapılacak sınavlar için başvuruda bulundu. Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyada etkisini gösteren yeni tip korona virüs (kovid19) salgını nedeniyle bu yıl uygulanacak merkezi sınavlar için yeni kararlar alınmıştı. Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine Liselere Giriş Sınavı (LGS) her öğrencinin kendi okullarında sınava gireceği şekilde uygulandı. Fakat YKS'de bu durum söz konusu olmayacak.

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS için üniversite adayları daha önceden belirlenen okullarda sınava girecek. Bu kapsamında Nevşehir il genelinde ÖSYM tarafından 35 okulda 8 bin 214 öğrenci üniversite adayı ter dökecek.

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