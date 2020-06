YKS öncesi öğrencilere karpuz dopingi Nevşehir Belediyesi YKS öncesi öğrencilere karpuz dağıttı

Nevşehir Belediyesi tarafından, hafta sonu gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan kentteki öğrencilere karpuz ikram edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu yapılan LGS öncesinde Nevşehir’de sınava girecek olan 3 bin 148 öğrenciye Belediye Başkanı Rasim Arı’nın talimatıyla karpuz ikramında bulunan Nevşehir Belediyesi, YKS adaylarını da unutmadı.

Nevşehir’de hafta sonu gerçekleştirilecek olan YKS’ye katılacak 4 bin dolayındaki öğrenci için yaklaşık 30 ton karpuz dağıtıldı. Belediye görevlileri karpuzları çeşitli mahallelerdeki 13 farklı noktada öğrencilere ulaştırırken öğrenciler karpuzlara büyük ilgi gösterdi.

Hafta sonu YKS’de ter dökecek olan gençler Belediye Başkanı Rasim Arı’ya teşekkür etti. YKS’ye girecek tüm öğrencilere başarılar dileyen Başkan Arı, “Sevgili gençler, yıllardır hazırlandığınız bu sınavda güzel bir neticeyi alarak, üniversite hayallerinizi gerçekleştireceksiniz. Sizler, bizim güvencemiz ve geleceğimizsiniz. Hayatın çok uzun süren ve umutsuzluğa düşülmemesi gereken bir süreç olduğunu unutmamalısınız. Bu nedenle netice her ne olursa olsun sizler her zaman ailelerinizin ve bizim en değerli varlığımızsınız, bunu asla unutmayın" dedi.

Geçtiğimiz hafta sonu da LGS adayları için karpuz dağıttıklarını ifade eden Arı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz şehri toptan düşünüyoruz. Yani şehrin bir tarafının sorununu düzeltirken bir diğer tarafı ihmal etmiyoruz. Bir taraftan altyapı, çevre düzenlemesi, üstyapı, peyzaj, ağaçlandırma faaliyetlerini yürütürken öbür taraftan da şehrin zihinsel değişimini gerçekleştirecek konser, sinema, tiyatro gibi etkinliklere imza atıyoruz. Bunların tamamını toplu düşünüyoruz. Tüm bunları gerçekleştirirken hem şehrimizin hem de ülkemizin yarınları olan gençliğimizi ihmal etmiyoruz. Onlar bizim her zaman söylediğimiz gibi gözümüzün nuru, en büyük hazinemiz. Yarınlarımızın teminatı olan gençlerimizin pandemi sürecinde sınav stresi yaşamamaları için onlara destek vermek, motivasyonlarını arttırmak ve onları düşündüğümüzü hatırlatmak için böyle bir şey yapmak istedik. Başka şeylerde yapabilirdik ama bu sıcak yaz günlerinde karpuz dağıtmanın daha anlamlı olacağını düşündük."

