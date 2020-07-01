12 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan kadın yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Nevşehir adli makamlarınca toplamda 5 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 12 yıl 7 ay hapis cezası bulunan N.E. isimli kadın polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen N.E. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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