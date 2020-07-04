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Düğünlerde altın alacaklar sahte altınlara karşı dikkatli olmalı Uzer: “İnternetten altın alırken dikkatli olmalıyız” "Altındaki artış yıl sonuna kadar devam edecek”

İHA

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen düğün sezonu 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte uzmanlar sahte altınlara karşı vatandaşları uyardı.

Düğünlerde altın alacaklar sahte altınlara karşı dikkatli olmalı Uzer: “İnternetten altın alırken dikkatli olmalıyız” "Altındaki artış yıl sonuna kadar devam edecek”

Korona virüs tedbirleri kapsamında ertelenen düğün sezonu 1 Temmuz itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte uzmanlar sahte altınlara karşı vatandaşları uyardı.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında ertelenen düğünler 1 Temmuz itibarıyla yeniden başladı. Uzmanlar düğün öncesinde altın alacakları ise sahte altına karşı uyardı. Nevşehir’de hizmet veren Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, düğün öncesinde altın alacakların kesinlikle güvendikleri yerlerden altın almalarını tavsiye ediyoruz dedi. Uzer, “1 Temmuz itibarıyla düğün sezonları açıldı. Hükümetin ön gördüğü şekilde artık düğünler yapılacak. Bizim altın alacak vatandaşlara tavsiyemiz her zaman bildikleri, güvendikleri yerlerden altın almalarıdır. Çünkü biliyorsunuz yeniden gündeme gelen sahte altın konusu darphane ve savcılıkların işbirliği ile bir çözüme kavuşturulmaya çalışılıyor. Artık bijuteri mağazalarında satılan çeyrek gibi görünüp çeyrek olmayan sahte altınlara darphane bir işlem başlatacak. Zaten bunun alım ve satımı bundan öncede yasaktı. Ama biraz gevşeklik gösteriliyordu. Bundan sonra daha sıkı denetlenecek. Altın alacak vatandaşlarımızı bildikleri, güvendikleri yerlerden almalarını tavsiye ederiz” dedi.

“İnternetten altın alanlar dikkatli olmalı”
Son zamanlarda altınların internet üzerinden de satışı yapıldığına dikkat çeken Nurullah Uzer, internetten de tabi ki altın alınabilir ama gerçekten güvenilir yerlerden alınmalıdır dedi. Uzer, “Şimdi bundan önceki senelerde bu daha yoğundu. Ancak darphanenin girişimi ile bir miktarda olsa kontrol altına alındı. İnternetten altın alınır mı evet alınabilir. Ama gerçekten çok güvendikleri bildikleri firmalar olmaları lazım. Ulusal firma olmaları lazım. Yerel firmalarda da güvenilir firmalar vardır ancak internetten altın alımı şu ortamda biraz daha riskli gözüküyor. Çünkü altının sert yükselişle beraber bunu fırsata çevirmek isteyen maalesef bazı şahsiyetler düşük ayarlı altın, sahte altın yada ayarı düşük altını piyasaya sürüyorlar. Bu konuda vatandaşlarımız altınları güvendikleri yerlerden, muhataplarının olduğu yerden altını almalarını tavsiye ederiz” diye konuştu.

“Altında yükseliş devam edecek”
Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer, çeyrek altını 630 ila 640 lira arasında seyrettiğini ifade ederken altındaki yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini beklediklerini söyledi. Uzer, “Şuanda çeyrek altın 630 ila 640 lira civarında seyrediyor. Altın geçtiğimiz hafta yine bir miktar yükseliş yaşadı. Bundan önce gördüğü 393, 394 seviyelerini tekrar test etti. Biz buradan bir miktar geri çekilme yaşayabilir diye düşünüyoruz ama altının önünü bu yıl sonuna kadar açık gözüküyor. En güvenli liman yine altın olarak gözüküyor. Önümüzdeki günlerde de altında parça parça da olsa yükselişler bekliyoruz. Ama mutlaka bir alım fırsatı verecektir. Vatandaşlarımızın çokta paniğe kapılıp hızlı hareket etmelerini tavsiye etmiyoruz. İzlesinler, görsünler. İlk düşüşlerde de bunu fırsata çevirip yatırımlarını altına yapsınlar” şeklinde konuştu.

“Döviz yerine altına yatırım yapılıyor”
Uzer Döviz ve Sarrafiye Genel Müdürü Nurullah Uzer son dönemlerde vatandaşların döviz yerine altına yatırım yaptıklarını ifade ederken altın vatandaşlar için güvenli liman olmayı sürdürüyor dedi. Uzer, “Son dönemde vatandaşlar dövizden ziyade altına yatırım yapmayı tercih ediyorlar. Çünkü döviz fiyatları son 2 ayda stabil seyrediyor. Çok az düşüşler ve yükselişlerle bir yerlere oturduğu gözüküyor. Ama altının son 3 ay son 4 ayda ki durumuna bakarsak özellikle Mart ayından beri altın yüzde 30 yükseldi. O yüzden vatandaşlarımızda bunu görüyor ve yatırımlarını altından yana tercih ediyorlar” diye konuştu.

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