Civcivlerini yiyen yılanı yakaladı Civcivlerini yiyen yılanı yakalayarak doğaya saldı

Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir’in Avanos ilçesinde bir bağ evinde bulunan civcivleri yiyen yılan civcivlerin sahibi tarafından yakalandı.

Avanos ilçesinde Abdullah Şenol bağ evine gittiğinde burada beslediği civcivlere yılanın saldırdığını gördü. Civcivlerine saldıran yılanın 2 civcivini yediğini belirleyen Abdullah Şenol kendi imkanları ile yılanı yakalayarak su bidonunu içine koydu. Şenol daha sonra ise su bidonuna koyduğu yılanı bir başka alana götürerek yeniden doğaya saldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.