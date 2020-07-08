Nevşehir’de işitme engelliler ve çocuklar için özel maske üretiliyor

Nevşehir Belediyesi tarafından açılan Maske üretim kursuna katılan kadınlar işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla ağız bölümü şeffaf malzemeden yıkanabilir maske üretti. Çocuklar ve yetişkinler içinde maske kullanmayı özendirici farklı renk ve desenlerde maske üreten kadınlar hem el becerilerini geliştirip aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de ürettikleri maskelerle toplum sağlığına destek oluyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın göreve gelmesinin ardından kurulan ve bugüne kadar kadınların meslek edinmeleri ve şehirde kadın istihdamının arttırılmasını sağlamak amacıyla çeşitli projeleri hayata geçiren Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kadın Çalışmaları Merkezi (KAÇEM) bünyesinde ‘Maske Üretim Kursu’ açtı. Birimin 2000 Evler Mahallesi’nde bulunan atölyesinde İŞKUR desteği ile açılan kursa 2555 yaş grubunda 20 kadın katılıyor. Hafta içi her gün 6 saat gerçekleştirilen kursa katılan kadınlara günlük 30 TL cep harçlığı verilirken atölyeye girişlerinde düzenli olarak ateşleri ölçülen kadınlar maske üretimi sırasında maske ve siperlik kullanarak sosyal mesafe kuralları çerçevesinde çalışıyor. El Sanatları Usta Öğreticisi Döne Aytekin nezaretinde ve hijyenik bir ortamda günlük ortalama bin 500 maske üretimi gerçekleştiren kadınların ürettikleri farklı tür ve ebattaki maskeler Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.



“İşitme engelliler ve çocuklar için özel maske”

Kursta ayrıca korona virüs salgını sürecinde işitme engellilerin daha rahat bir şekilde iletişim kurabilmeleri amacıyla özel tasarım maskeler de üretiliyor. Dudak ve mimik hareketlerinin daha iyi anlaşılması için tasarlanan maskenin ağız bölümü şeffaf malzemeden yapılan maskeler şehirdeki işitme engelli vatandaşlara ulaştırılıyor. Çocukları tıbbi maske takmaya özendirmek amacıyla kursta üretilen farklı renk ve desenlerdeki maskeler ise şimdiden büyük ilgi gördü.



“Kadınlar teşekkür etti”

Kursa katılan kadınlardan 39 yaşındaki 2 çocuk annesi Fatma Dinçer, kurs sayesinde hem el becerisini geliştirerek meslek öğrendiğini hem de aile bütçesine katkı sağladığını söyledi. Hayatında ilk kez böyle bir kursa katıldığını belirten Dinçer, “Yıllardır sadece kendi ailem ve ev işleri ile uğraştım. İlk kez böyle bir ortamda toplum için bir şeyler üretiyorum ve bu beni çok mutlu ediyor. Biz kadınlar için yapılan bu hizmetlerden dolayı belediye başkanımıza teşekkür ederim" dedi.

Böyle bir dönemde toplum sağlığı bir şeyler yapabilmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Seval Saygılı ise, tüm kadınları Nevşehir Belediyesi tarafından açılan hobi ve meslek edinme kurslarına katılmaya davet etti. 2 çocuk annesi Saygılı, “Daha önce kendisini sadece çocuklarına, ailesine adayan bir anneydim. Şimdi ise toplumun sağlığı için son derece önemli olan maske üretiminde aktif rol alan bir kadınım. Bizlere bu fırsatı tanıyan, kadınlara değerli ve özel olduklarını hatırlatan belediye başkanımız Rasim Arı’ya teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

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