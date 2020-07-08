

NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR'de, akşam saatlerinde etkili olan sağanak ve dolu su baskınlarına yol açtı. Güzelyurt Mahallesi'nde de kilitli taş parke üzerinde hareket halindeki otomobil, çöken yola düştü.

Nevşehir'de sabah saatlerinde etkili olan sıcak hava akşam saatlerinde yerini sağanağa bıraktı. Yarım saat boyunca etkili olan sağanak kentte birçok yerde su baskınlarına neden oldu. Güzelyurt Mahallesi'nde kilitli taş parke üzerinde hareket halindeki 26 BA 389 plakalı otomobil, yağış nedeniyle çöken yola düştü. 50 santim derinlik için düşen otomobil, çağırılan çekiciyle çıkarıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir NEVŞEHİR, (DHA)

2020-07-08 21:16:29



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