Nevşehir'de sağanak, sele neden oldu

En son nerede deprem oldu?

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR (DHA)NEVŞEHİR'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak sele yol açtı.

Nevşehir'de akşam saatlerinde sıcak hava yerini sağanağa bıraktı. 20 dakika süren etkili yağışı kent merkezinde su baskınlarına neden oldu. Yağış, Nevşehir'in Avanos ilçesi ve Göreme beldesinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle sel oluştu. Bölgedeki bazı ekili araziler sel nedeniyle zarar gördü.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-07-08 23:57:29



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