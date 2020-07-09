Nevşehir’de 3 saatte metrekareye 18,4 kilogram yağış düştü

Nevşehir’de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağmurda metrekareye 18,4 kg yağış düştü.

Nevşehir’de akşam saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte teyakkuza geçen Nevşehir Belediyesi ekipleri, gece boyunca sahada yer aldı.

Kentin birçok noktasında görev alan Fen İşleri, Temizlik İşleri, Destek Hizmetleri, Park ve Bahçeler, İtfaiye ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri tıkanma ihtimali olan mazgallara ve su birikintilerine müdahale etti.

Meteoroloji Müdürlüğü verilerine göre metrekareye 18,4 kg yağışın düştüğü kent merkezinde, özellikle altyapısı yenilenerek ilk kez yağmur suyu hattı çekilen bölgelerde bir sıkıntı yaşanmazken yağmur suyu hattı bulunmayan bölgelerde yaşanan su baskınlarına müdahale etmek için belediye ekipleri seferber oldu.

Yağış sonrasında da çalışmalarını sürdüren belediye ekipleri, yağışla birlikte yollarda oluşan çamur birikintilerini ve sel sularıyla gelen moloz atıklarını tazyikli suyla temizledi.

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