Ürgüp’te otel havuzuna giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bulunan bir otelde havuza giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, Ürgüp’te bulunan Taşsaray Otel havuzuna yabancı uyruklu 8 ve 11 yaşındaki iki çocuk kaçak girdi. Havuzda iki çocuğun çırpındığını gören bir kişi havuza atlayarak çocukları kurtararak sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından 8 yaşındaki Y.A. Ürgüp Devlet Hastanesinde 11 yaşındaki M.A. ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Hastanede tedavilerinin devam ettiği öğrenilen çocukların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

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