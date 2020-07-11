Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesindeki otelin havuzuna kaçak olarak giren Suriye uyruklu iki kardeşi, suda çırpınırken gören otel çalışanı çıkardı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Yahya Ahmet (7) hayatını kaybetti, ağabeyi M.A.'nin (10) tedavisi ise sürüyor.
Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin havuzuna kaçak yollarla giren Suriye uyruklu M.A ve kardeşi Yahya Ahmet, serinlemek için havuza atladı. Yüzme bilmeyen iki kardeşin havuzda çırpındığı gören otel çalışanı havuza girerek iki kardeşi havuzdan çıkardı. Çok miktarda su yutan kardeşler otele çağırılan ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi M.A.'nın tedavisi ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-07-11 00:49:38
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