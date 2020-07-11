Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü

DHA

Otel çalışanı tarafından kurtarılan Yahya, hastanede öldü


NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesindeki otelin havuzuna kaçak olarak giren Suriye uyruklu iki kardeşi, suda çırpınırken gören otel çalışanı çıkardı. Hastaneye kaldırılan iki kardeşten Yahya Ahmet (7) hayatını kaybetti, ağabeyi M.A.'nin (10) tedavisi ise sürüyor.
Olay, Nevşehir'in Ürgüp ilçesindeki bir otelde meydana geldi. İddiaya göre otelin havuzuna kaçak yollarla giren Suriye uyruklu M.A ve kardeşi Yahya Ahmet, serinlemek için havuza atladı. Yüzme bilmeyen iki kardeşin havuzda çırpındığı gören otel çalışanı havuza girerek iki kardeşi havuzdan çıkardı. Çok miktarda su yutan kardeşler otele çağırılan ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan kardeşlerden Yahya Ahmet, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ağabeyi M.A.'nın tedavisi ise devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-07-11 00:49:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Nevşehir'de Ayasofya Müzesinin camii oluşu nedeniyle şerbet dağıtıldı
YEREL HABERLER Nevşehir'de Ayasofya Müzesinin camii oluşu nedeniyle ...
Ürgüp’te otel havuzuna giren 2 çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Ürgüp’te otel havuzuna giren 2 çocuk boğulmaktan son ...
Ayasofya’nın ibadete açılması Nevşehir’de coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Ayasofya’nın ibadete açılması Nevşehir’de coşkuyla ...
Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu
YEREL HABERLER Dinç ve Duru, Rektör Aktekin’e hayırlı olsun ...
Ürgüp Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği Kültür Komisyonuna katıldı
YEREL HABERLER Ürgüp Belediyesi Türkiye Belediyeler Birliği Kültür ...
Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Nevşehir'de TIR ile çarpışan traktörün sürücüsü öldü
85 yaşındaki yaşlı adam traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER 85 yaşındaki yaşlı adam traktörün altında kalarak ...
Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve peyzaj çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Nevşehir Kalesi ve çevresinde, çevre düzenleme ve ...
56 yaşındaki kadın önce hayalini kurdu, sonra lavanta bahçesini oluşturdu Hayallerine lavanta bahçesi ile kavuştu Nevşehir’in ilk lavanta bahçesini kurdu Ayşe Köse, “Hedefim Türkiye’nin bir numaralı lavanta bahçesini kurmak”
YEREL HABERLER 56 yaşındaki kadın önce hayalini kurdu, sonra lavanta ...
Öğretmenlerden okulda tadilat
YEREL HABERLER Öğretmenlerden okulda tadilat
Ressamlar, doktorlar için çizecek Gönül Köprüsü bu kez doktorlar için kuruluyor
YEREL HABERLER Ressamlar, doktorlar için çizecek Gönül Köprüsü bu ...
Nevşehir’de 3 saatte metrekareye 18,4 kilogram yağış düştü
YEREL HABERLER Nevşehir’de 3 saatte metrekareye 18,4 kilogram yağış ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X