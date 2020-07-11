Bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından düştü

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Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir buçuk yaşındaki çocuk apartmanın 4. katından aşağı düştü.



Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi'nde evinin camından dışarı baktığı sırada bir buçuk yaşındaki Onur Sekmen 4. kattan aşağı düştü. Minik Onur’un evinin camından aşağı düştüğünü gören komşuları hemen küçük çocuğu düştüğü yerde ilk müdahalesini yaptı. Apartmanın 4. katından çocuklarını düştüğünü gören aile hemen aşağı inerek çocuklarına Ürgüp Devlet Hastanesi'ne götürdü. Bir buçuk yaşındaki Onur Sekmen, Ürgüp Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinin ardından sevk edildiği Nevşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Apartmanın 4. katından düşen Onur Sekmen’nin durumunun normal olduğu öğrenildi.

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