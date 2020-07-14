Nevşehir'de 1 köy, düğün sonrası karantinaya alındı

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Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR'in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Derinkuyu'ya bağlı 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz'da düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan test sonucu 4 kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güneyce köyünü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar ise yasaklandı. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak. DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-07-14 10:58:13



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