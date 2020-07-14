AK Parti Gençlik Kolları, “15 Temmuz” klibi hazırladı

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı.

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırlandı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan video, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Kahraman Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” sözleriyle paylaşılırken hazırlanan video klip kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.