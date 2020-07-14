AK Parti Gençlik Kolları, “15 Temmuz” klibi hazırladı

AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırladı.
AK Parti Nevşehir Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla bir video klip hazırlandı. AK Parti Gençlik Kolları tarafından hazırlanan video, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde, Kahraman Şehit ve Gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz” sözleriyle paylaşılırken hazırlanan video klip kısa sürede çok sayıda beğeni ve paylaşım aldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.