Bu da Türkiye’nin 'Direkli köyü' Bu köyün nüfusundan fazla elektrik direği var Köy nüfusu 945, direk nüfusu bin 150 Köyde insandan çok direk var Köy muhtarı Özer, “Bu direkleri köyümüze ilaçtır”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu da Türkiye’nin 'Direkli köyü' Bu köyün nüfusundan fazla elektrik direği var Köy nüfusu 945, direk nüfusu bin 150 Köyde insandan çok direk var Köy muhtarı Özer, “Bu direkleri köyümüze ilaçtır”

İHA

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.

Bu da Türkiye’nin 'Direkli köyü' Bu köyün nüfusundan fazla elektrik direği var Köy nüfusu 945, direk nüfusu bin 150 Köyde insandan çok direk var Köy muhtarı Özer, “Bu direkleri köyümüze ilaçtır”

Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde yaşayan vatandaştan fazla elektrik direği olması nedeniyle köy bugünlerde 'Direkli köy' olarak anılıyor.
Nevşehir’in Acıgöl ilçesine bağlı Kurugöl köyünde 1998 yılında geleceğe yatırım olması nedeniyle elektrik direkleri dikildi. O dönemlerde kasaba olan Kurugöl’e bin 150 elektrik direğinin dikilmesiyle son yapılan nüfus sayımlarının ardından kasaba 2 bin nüfusunun altında kalarak köy statüsüne dönüştürüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sonra yapılan nüfus sayımının ardından ise köy nüfusunun 945 olduğu açıklanırken köyde bulunan elektrik direk sayısı köy nüfusunu geride bıraktı.
Kurugöl Köy Muhtarı Yaşar Özer yaptığı açıklamada köyde bulunan elektrik direklerinin 1998 yılında dikildiğini ifade ederken şu an köyde bin 150 elektrik direğinin olduğunu söyledi. Özer, “Direklerimiz 2020 yılından önce dikildi. Köyümüzdeki direkler 1998 yılında dikildi. Önceden şehir planına göre dikildiği için vatandaşların gözüne fazla gibi geliyor. Köyümüze fazla direk dikilmiş gibi bir imaj veriyordu. Ama şu an o direklere herkesin ihtiyacı var. Ev yaptıran vatandaşlar var, arsası olan vatandaşlar için de bu direkler bulunmaz bir nimet oldu. Herkes kullanıyor. Bizim köyümüzde ki bu direklerin bir fazlalığı da yok. 1998 yılında dikilen bin 150 direk var. Önceden fazla gibi gözüküyordu ama belki şu an fazlasına bile ihtiyacımız var” dedi.

Köy nüfusu 945, elektrik direği sayısı bin 150”
Kurugöl Köyü Muhtarı Yaşar Özer köyün nüfusunun şu anda 945 olduğunu ifade ederken elektrik direği sayısının ise bin 150 olduğunu söyledi. Özer, “Köyde şu an bin 150 direk var ve köyün nüfusu ise 945 olarak açıklandı. Yine söylüyorum. Önceden direkler fazla gibi gözüküyordu ama şu an ihtiyaçlarımızı karşılıyor. Kimse burada direk fazla falan diyemez. İstanbul’dan gelen köylülerimiz var. Yazın İstanbul’dan gelen köylülerimiz ile birlikte nüfusumuz 5 binleri geçiyor. Bizim İstanbul’dan misafirlerimiz geldiği zaman ev yaptıranlar var. Yeni yeni yapılan yerler ile birlikte direkler Kurugöl’e bir ilaçtır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X