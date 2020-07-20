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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Arı, Nevşehir’in il oluşunun 66. yıldönümü mesajı yayımladı

İHA

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir'in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 66. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Arı, Nevşehir’in il oluşunun 66. yıldönümü mesajı yayımladı

Belediye Başkanı Rasim Arı, Nevşehir’in Bakanlar Kurulu kararı ile 20 Temmuz 1954 tarihinde il oluşunun 66. yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı.
Arı, köklü geçmişi, tarihi değerleri, coğrafik özellikleri ve turizme katkıları ile her zaman önemli bir yere sahip olan Nevşehir’in sosyal, kültürel ve ekonomik olarak kalkınmasını sağlamak, şehrin tarihi zenginliklerinin tanıtımı, turizm potansiyelinin daha etkin değerlendirilmesinin temel hedefleri olduğunu vurguladı.
Arı, “Bu kentte yaşayan insanlar ve yerel yöneticiler olarak bizler de bu önemin farkında olarak ilimizin daha da büyüyüp gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz, bundan sonraki çalışmalarla da bunu sürdürüp Nevşehir’i daha iyi yerlere getireceğiz. Milletimize bu seviyede hizmet üretmek, şehrimizin kalkınmasına, insanımızın refahına, huzuruna katkı sağlamak bizler için büyük bir heyecan vesilesidir.” dedi.
8’i büyük olmak üzere 20 farklı medeniyete ev sahipliği yapan kadim şehir Nevşehir’in bu seviyelere ulaşmasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’yı rahmet ve minnetle yad ettiklerini kaydeden Başkan Arı, Nevşehir'i hak ettiği marka şehir kimliğine kavuşturmak için önümüzdeki süreçte birçok alanda çeşitli projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.
Belediye Başkanı Arı daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü;
“İlimizin gelişme sürecinde katkısı olan başta saygıdeğer valilerimiz olmak üzere, bugüne kadar görev yapan milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, siyasetçilerimize, kamu kurumu yöneticilerine ve çalışanlarına, oda ve meslek teşekküllerine, sivil toplum kuruluşlarına, basınımıza, Nevşehir dışında yaşayan, yüreği Nevşehir için çarpan herkese teşekkür ediyorum. Nevşehir Belediye Başkanı olmaktan ve bu kadim şehre hizmet edecek olmaktan duyduğum mutluluğu ifade ederek, Nevşehir’in il olmasının 66. kuruluş yıldönümünü kutluyor, Nevşehirli hemşehrilerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”
Başkan Arı ayrıca, Nevşehir’in il oluşunun 66. yıldönümü ve Nevşehir Kalesi ile Kayaşehir’in turizme açılışı dolayısıyla bu akşam TÜİK Meydanı’nda düzenlenecek olan etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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