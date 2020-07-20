Bakan Ersoy Nevşehir'de



Olcay DÜZGÜNAhmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli ziyaret ve açılış için Nevşehir'e geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli programlar için geldiği Nevşehir'de ilk olarak Alan Başkanlığı'nı ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali İnci Sezer Bezel, Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe ve Mustafa Açıkgöz ile Belediye Başkanı Rasim Arı eşlik etti. Bakan Ersoy Alan Başkanlığı'nda yetkililerden bilgi aldı. Ardından Kayaşehir'e gelen Bakan Ersoy, burada Meryemana Kilisesi ve Çanlı Kilise´yi gezdi. Bakan Ersoy, kiliselerde yapılan çalışmaları inceledi.DHA-Politika Türkiye-Nevşehir Olcay DÜZGÜN-Ahmet KORKMAZER

2020-07-20 20:11:52



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