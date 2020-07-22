Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı

"O kurnadan bu kurnaya"

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Barış TERZİOĞLU/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİRKayseri yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında NevşehirKayseri yolunun Ürgüp kavşağında meydana geldi. N.V. yönetimindeki 60 DN 223 plakalı otomobil ile İ.E.'nin kullandığı OF EI 1954 yabancı plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Z.S.Y., A.Y., E.Ö., S.Y. ve N.Y. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Nevşehir Barış TERZİOĞLU

2020-07-22 20:17:19



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