Şehit ailesini duygulandıran emanet



Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)NEVŞEHİR Valisi İnci Sezer Becel, 2015´te Diyarbakır´da şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Latif Adıgüzel´in futbol lisans evrakları ile fotoğrafını, Acıgöl ilçesinde yaşayan ailesine teslim etti.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, evinde eski evrakları incelerken Acıgöl ilçesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yaptığı okulda hem öğrencisi ve hem de sporcusu olan ve 2015 yılında DiyarbakırBingöl karayolunda terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Latif Adıgüzel'in futbolcu lisansı çıkartmak için istenen sağlık raporu ve vesikalık fotoğraflarını buldu. Daha sonra Özdemir, şehit uzman çavuşun sağlık raporunu çerçeveletip Vali İnci Sezer Becel´e takdim etti. Vali Becel de, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Acıgöl Kaymakamı Doğukan Koyuncu, İl Genel Meclisi Başkanı Gürbüz Dinç ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Şener ile birlikte şehit Latif Adıgüzel'in emanetlerini Acıgöl ilçesinde yaşayan baba Mustafa ile anne Hatice Adıgüzel´e teslim etti. Şehit olan evlatlarının evrak ve fotoğraflarını alan aile duygulu anlar yaşadı. Şehit babası Mustafa Adıgüzel, 5 yıl önce şehit olan oğulları Latif Adıgüzel´den kalan bu emanetleri en güzel şekilde saklayacaklarını belirterek, Vali Becel ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Özdemir´e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER

2020-07-22 20:36:10



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