Kapadokya'da gün batımına yoğun ilgi

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NEVŞEHİR, (DHA)TÜRKİYE'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bulunan Kızılçukur Vadisi, gün batımını izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar Beldesindeki Kızılçukur Vadisi, gün batımı izlemek isteyen yerli ve yabancı turistlerin mekanı haline geldi. Gün batımına dakikalar kala vadiye genellikle araçlarıyla gelen yerli ve yabancı turist grupları, gün batımını izliyor. Vadideki seyir tepesinden bulutlar içinde son kez yeryüzünü aydınlatan güneşin batışını izlemek isteyen yerli ve yabancı turist grupları, bölgede yoğunluk oluşturuyor.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir NEVŞEHİR, (DHA)

2020-08-04 13:04:21



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