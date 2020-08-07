En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 3 şahıs yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Aksaray adli makamlarınca basit yaralama suçundan aranan ve hakkında 6 ay hapis cezası bulunan G.T., Nevşehir adli makamlarınca hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan S.M. ve Nevşehir adli makamlarınca çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan aranan hakkında 5 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası bulunan A.D. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.