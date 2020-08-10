THKP-C örgütü üyesinin ismi Hacıbektaş’ta sokağa verildi Hacıbektaş Belediyesinden skandal karar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

THKP-C örgütü üyesinin ismi Hacıbektaş’ta sokağa verildi Hacıbektaş Belediyesinden skandal karar

İHA

THKP-C örgütü üyesinin ismi Hacıbektaş’ta sokağa verildi Hacıbektaş Belediyesinden skandal karar

Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde Hacıbektaş Belediyesi tarafından THKPC üyesi olan Ulaş Bardakçı’nın ismi sokağa verildi.
ABD Ankara Büyükelçisi Robert Komer’in makam aracının yakılması olayı, THKPC’nin ilk eylemi sayılan Küçükesat’ta bulunan Ziraat Bankası soygununa karışan ve THKPC'nin ilk genel komitesinde para, malzeme bulma işleriyle görevlendirilen Ulaş Bardakçı’nın ismi Hacıbektaş Belediyesi meclisi tarafından ilçede bulunan Zir Mahallesindeki Aşıklar Yoluna verildi.
Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hacıbektaş Belediyesi Meclisi olarak aldığımız kararla, Hacıbektaş’ımızın kaybettiği değerlerimiz Ulaş Bardakçı, Mehmet Taşdemir, Hürcan Gürses ve Halil Tunç’un isimleri park ve sokak isimlerinde yaşayacak. Mekanları cennet yıldızlar yoldaşları olsun” sözlerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından kartpostallık fotoğraflar Kayaşehir fotoğraf tutkunlarının yeni mekanı oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en büyük yamaç yerleşim alanından ...
Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma vuruldu Nevşehir’de 20 yıllık hayal gerçekleşiyor
YEREL HABERLER Nevşehir’de kentsel dönüşüm projesi için ilk kazma ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X