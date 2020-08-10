Acıgöl ilçesinde düğünler drone ile denetleniyor Düğünlere drone ile önlem alınıyor

Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde Acıgöl Kaymakamlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında düğünlerde sosyal mesafe kuralları ve maske kontrolleri drone ile takip ediliyor.

Acıgöl Kaymakamlığı tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında düğünlerde alınan tedbirler drone ile takip ediliyor. İlçede açık alanda yapılan düğün, sünnet ve benzeri etkinlikler korona virüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler drone ile takip edilirken herhangi bir ihlal yapılması durumunda ise Acıgöl Kaymakamlığı tarafından gerekli işlemler yapılıyor. Acıgöl Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Acıgöl ilçemize düğünler drone kameralar ile denetlenmeye başladı. İlçemizde yapılan düğünleri drone kameralar ile izlenip, pandemi sürecinde alınan tedbirlere olan uyum sıkı bir şekilde takip edilmeye devam edilmektedir” denildi.

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