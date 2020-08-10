Nevşehir’de 2 kilo esrar ele geçirildi

'Bu yaz biraz herkes tombuling'

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Nevşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri sorumluluk alanında yapılan çalışma sonrasında 2 kilo 462 gram kubar esrar ele geçirdi.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında Derinkuyu ilçesinde yapılan ev aramasında 27 kök kenevir bitkisi ve 2 kilogram 462 gram kubar esrar ele geçirdi. Jandarma ekipleri tarafından 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken tahkikatın devam ettiği bildirildi.

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