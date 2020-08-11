Kapadokya bölgesini 7 ayda 419 bin 905 turist ziyaret etti

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini yılın ilk 7 ayında 419 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma kiliseleri, butik otelleri ve yeraltı kentleriyle Türkiye'nin en önemli kültür turizm merkezlerinden Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezlerini yılın ilk 7 ayında 419 bin 905 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Yılın ilk 7 ayında yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı yine Göreme Açık Hava Müzesi oldu. Göreme Açık Hava Müzesi'ni 7 ayda 139 bin 205 turist ziyaret ederken, Zelve ören yerini 94 bin 787, Kaymaklı yeraltı şehrini 59 bin 123, Hacı Bektaş Veli Müzesini 29 bin 785 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya bölgesini geçtiğimiz yılın ilk 7 ayında ise 1 milyon 956 bin 345 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti. Korona virüs ile mücadele kapsamında Nisan ve Mayıs aylarında müze ve ören yerlerinin kapalı olması nedeniyle bölge ziyaretçi alamamıştı.



Temmuz ayında 80 bin 220 ziyaretçi

Kapadokya Bölgesini Temmuz ayında ise 80 bin 220 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken en çok ziyaret edilen bölge 25 bin 74 ziyaretçi sayısı ile Zelve ören yeri oldu. Kapadokya bölgesini Temmuz 2019’da ise 393 bin 728 yerli ve yabancı turist ziyaret etmişti.

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