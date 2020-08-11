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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

NTSO ile Kapadokya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

İHA

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

NTSO ile Kapadokya Üniversitesi işbirliği protokolü imzaladı

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası ile Kapadokya Üniversitesi arasında işbirliği protokolü imzalandı.
NTSO Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, “ Bu protokol Sanayi ve Üniversite İşbirliğini artıracak önemli bir adımdır. Üyelerimize ve yakınlarına katkı sağlayacak bu çalışmanın gerçekleştirilmiş olması hepimizi mutlu etmiştir. Başta Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Protokolün tüm üyelerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar da gelişen işbirliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. Karasar, “ Protokolün herkese hayırlı olmasını temenni ederim. İşbirliğimiz artarak devam edecektir. NTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Arif Parmaksız’a bu konudaki desteği için teşekkür ederim” dedi.
İmzalanan protokole göre Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, üyelerinin çalışanları ve bunların birinci derece yakınlarına: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile Beşeri Bilimler Fakültesi bünyesindeki %50 burslu kontenjanı olan programlara kayıt yapmaları halinde ek %10 indirim, Aşçılık(Ön lisans), Gastronom ve Mutfak Sanatları(Lisans), Çocuk Gelişimi (LisansÖrgün Ön lisans), Mimari Restorasyon (Önlisans), Turist Rehberliği(Örgün Önlisans) programlarına kayıt yaptırmaları halinde ek %10 indirim İngiliz Dili ve Edebiyatı, Kent, Çevre ve Yerel Yönetimler, Odyoloji, Uluslararası İlişkiler ile Dil ve Konuşma Terapisi Yüksek Lisans programlarına kayıt yapmaları halinde %10 indirim uygulanacak.

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