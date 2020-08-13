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Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi

DHA

Nevşehir'de Perseid meteor yağmuru, Kahveci Dağı'nda izlendi


Ahmet KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA) NEVŞEHİR´de fotoğraf tutkunları, görsel şölen oluşturan Perseid meteor yağmurunu, Kahveci Dağı´nda düzenlenen etkinlikte izleyip, fotoğrafladı. 
Nevşehir'de yaşayanlar, yılın en etkileyici gökyüzü olaylarından Perseid meteor yağmuru için Kahveci Dağı´nda bir araya geldi. Özellikle fotoğraf tutkunları, her sene ağustos ayının ilk haftalarında görülen, gözlem şartları dolayısıyla en belirgin ve en popüler meteor hareketlerinden olan Perseid meteor yağmurunu izleyerek, fotoğrafladı. Etkinlikte Nevşehir Belediyesi Müzik Topluluğu da müzik dinletisi sundu.DHA-Genel Türkiye-Nevşehir Ahmet KORKMAZER
2020-08-13 10:36:44

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