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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yapıyorlar

İHA

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde korona virüs ile mücadele kapsamında bir süreliğine ara verilen spor branşları normalleşme süreci ile yeniden başladı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak spor yapıyorlar

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinde korona virüs ile mücadele kapsamında bir süreliğine ara verilen spor branşları normalleşme süreci ile yeniden başladı.
Türkiye’de korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayından itibaren iptal edilen sportif faaliyetler yeni normalleşme süreci ile birlikte yeniden başladı. Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1 Haziran tarihinde başlatılan sportif faaliyetler şuanda 25 branş ile sporcuların katılımı ile devam ediyor. Özellikle yakın temas halinde antrenmanlarını sürdüren sporcuların maske ve sosyal mesafe kurallarına göre çalışmaları dikkatlerden kaçmadı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir yaptığı açıklamada pandemi sonrasında şuanda lisanslı sporcularımız ve altyapı sporcularımız ile birlikte çalışmalara başladık dedi. Özdemir, “Biliyorsunuz yeni normalleşme sürecinde birçok branşta 1 Haziran tarihi itibarıyla pandemi kuralları çerçevesinde çalışmalar başladı. Fiziksel temas gerektiren baz branşlarda ise bir süre daha ötelenmişti. Onlara da 4 Ağustos tarihi itibarıyla izin çıktı. Şuanda antrenörlerimiz olan her branşta çalışmalarımıza devam ediyoruz. Müsabık sporcularımız, lisanslı sporcularımız ve daha önce altyapı olarak belirlediğimiz sporcularımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Antrenörlerimize plan programlarını belirledik. Bu plan ve programlar çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Bizde her antrenörümüze her sporcularımıza sahip çıkıp Nevşehir’in en iyi yerlere getirmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“25 branşta sporcu antrenmanlara katılıyor”
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde sporcuların yoğun ilgisiyle başlayan antrenmanlar şuanda 25 branş ile devam ettiğini ifade eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, “25 branşta çalışmalara başlandı. Öğrencilerimizin ilgisi ve alakası yoğun bir şekilde var. Ama şunu söylemek lazım ki pandemi sürecinde velilerimizin kafasında soru işaretleri bırakmıyor değil. Ama biz bütün tesislerimizde pandemi kurallarının gerektiği ne varsa o önemleri alarak çalışmalarımızı yapıyoruz. O anlamda velilerimizin aklında soru işareti kalmasını istemiyoruz. Çünkü hepsi kendi evladımız” diye konuştu.

“Vatandaşlarımız biraz daha sabretsin”
Nevşehir’de vatandaşların da spor yapmak için yoğun talepleri olduğunu belirten Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, “Çeşitli branşlarda vatandaşlarımız bizlere spor yapmak konusunda talepleri oluyor. Özellikle havuzumuz ile ilgili yoğun bir talep var. Ama biz şu sürecin biraz daha normalleşmesini istediğimiz için burada oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya neden olmamak amacıyla halkımıza kullandırmıyoruz. Tabi ki halkımızın ferdi olarak gelip kullandıkları branşlarımız var. Ama toplu olarak organizasyon olarak alabileceğimiz etkinlikleri biraz daha erteledik. Ama biz her zaman tesis olarak her zaman hazırız. Halkımız biraz daha sabretsin” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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