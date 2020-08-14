Nevşehir Belediyesi 50 çocuğu sünnet ettirdi

Nevşehir Belediyesi’nin düzenlediği sünnet organizasyonu ile bu yıl 50 çocuk erkekliğe ilk adımını attı. Sünnet olan çocukları hastanelerde eşi Melek Arı ile birlikte ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, çocuklarının ilk mürüvvetini yaşayan ailelerin heyecan ve sevincine ortak oldu.

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen sünnet şöleni kapsamında, Nevşehir Belediyesi’ne aileleri başvuruda bulunan 50 çocuk sünnet ettirildi. Sabah saatlerinden itibaren Nevşehir’deki Özel Versa ve Özel Kapadokya Hastanelerinde sünnetleri gerçekleştirilen çocukların hastane odaları süslenerek Nevşehir Belediyesi tarafından kendilerine sünnet kıyafetleri alındı. Eşi Melek Arı ile birlikte hastanelerde sünnet olan çocukları ziyaret eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, aileleri ve yakınlarını tebrik etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Ersan Erkut ve Bektaş Demir’in de eşlik ettiği Başkan Arı, bir süre çocuklarla ilgilenerek onlarla birlikte gün dolayısıyla hastanelerde özel olarak kurulan alanlarda fotoğraf çektirdi.

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