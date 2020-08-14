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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

İHA

Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak 'Yardım ve Bağış' talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Nevşehir Belediyesi, dolandırıcılara karşı uyardı

Nevşehir Belediyesi, belediye başkanı ve başkan yardımcılarının ismini kullanarak ‘Yardım ve Bağış’ talebinde bulunan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmasını istedi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, bazı kişilerin son dönemde Nevşehir Belediyesi ya da başkan ve başkan yardımcılarının adını kullanarak yardım amaçlı para talebinde bulunduklarının tespit edildiği belirtildi. Belediye çalışanlarının, başkan ve başkan yardımcılarının hiçbir şekilde ve hiç kimseden para talebinde bulunmadığı vurgulanan açıklamada, bu tür taleplerde bulunan kişilerin tek amacının dolandırıcılık olduğu bildirildi.
Açıklamada ayrıca, art niyetli kişilerden gelecek tekliflerin ve telefonların dikkate alınmaması, bu durumla karşılaşan vatandaşların güvenlik güçlerine ihbarda bulunmaları istendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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