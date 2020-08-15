Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin’in korona virüs testi pozitif çıktı.
Alınan bilgiye göre, Nevşehir Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin korona virüs (Covid19) testi yaptırdı. Başsavcı Altuğ Kürşat Şahin’in korona virüs testi pozitif çıkmasının ardından evde izolasyona girerek tedavisinin başladığı öğrenildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.