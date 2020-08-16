Nevşehir’de toplu halde taziye yasaklandı

Nevşehir Valiliği tarafından korona virüs ile mücadele kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alındı.
Nevşehir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Acılarımızı paylaşarak azalttığımız taziye evleri maalesef covid19 salgının yayılmasında en büyük pay sahibi. Başka kayıplar ve acılar yaşamamak için covid19 salgını tedbirleri kapsamında taziyelerin toplu halde yapılmaması kararı alınmıştır” ifadelerine yer verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.