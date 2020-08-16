CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş’ta

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli Kültür ve Sanat Etkinliklerine katılmak üzere Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine geldi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Hacıbektaş Belediyesini ziyaret ederek, burada Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok’tan belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Kılıçdaroğlu daha sonra ilçede çeşitli ziyaretlerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş ilçesinde bulunan Kadıncık Ana Türbesini ziyaret ederek burada dua etti.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.