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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı

İHA

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı

Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Nevşehir’den Aksaray istikametine giden 60 KG 769 plakalı otomobil, sürücüsünün Acıgöl çıkışında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında yoldan çıkarak kaza yaptı. Araç içerisinde bulunan 4’ü çocuk 7 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale 112 sağlık ekipleri tarafından yapılmasının ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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