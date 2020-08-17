DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı

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Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ silahlı terör örgütüne üye 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilere adli işlem yapılırken 3 şüpheli Kayseri Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.

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