İtfaiye arazi yangınları için uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye arazi yangınları için uyardı

İHA

İtfaiye arazi yangınları için uyardı

Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, yaz aylarında sıcaklıkların da etkisi ile oldukça yaygın bir şekilde ortaya çıkan arazi yangınlarına karşı vatandaşları uyararak alınacak bir dizi tedbirlerin, olası faciaları önlemede önemli bir etken olabileceğini söyledi.
İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyir ettiği bu günlerde, artan arazi yangınlarına itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalede bulunarak, yangının çevredeki tarım arazileri, ağaçlık alanlar ve yerleşim yerlerine sıçramasının da önüne geçtiğini belirtti.
Vatandaşların arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerektiğini dile getiren yetkililer, bağ, bahçe ve yeşil alanlarda piknik yapan vatandaşların piknik ateşini kontrol altında tutarak piknik bitiminde mutlaka ateşi tam olarak söndürmeden ayrılmamaları gerektiğini vurguladı.
Yetkililer: “Özellikle hafta sonlarında aileleri ile birlikte yeşil alanlarda piknik yapacak vatandaşlarımızın arazi yangınlarına karşı oldukça dikkatli davranmaları gerekmekte. Pikniğin bitiminden itibaren etrafa ateşin sıçrayıp sıçramadığına ve ateşin tam olarak söndürülmesine dikkat etmeleri çok önemli. Bu basit tedbir, arazi yangınlarının meydana gelmesinin önlenmesinde önemli bir etken. Arazilerde kuru bitkilerin içerisinde çevreye rast gele atılan şişe ve çeşitli cam kırıkları da arazi yangınlarının meydana gelmesinde önemli bir unsur. Arazilerde güneş ışınları ile direkt temas içerisinde olabilecek şişe ve cam kırıklarının arazilerden uzaklaştırılması gerekmekte." dedi.
Sönmemiş sigaraların da çevreye rastgele atılmasının yangınların çıkışında önemli bir etken olduğunu kaydeden yetkililer, bu konuda da vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.
Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkilileri, doğal dengenin sağlanmasında vazgeçilmez bir önem taşıyan tüm canlı varlıkların, arazi yangınlarıyla birlikte yok olabileceğine dikkat çekerek doğanın bir parçası olan canlıların, bu tür yangınlarla yok olmasının duyarlı yaklaşımlarla önüne geçebileceği uyarısında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Nevşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Nevşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Görüntüler bu kadarına pes dedirtti Otomobil içerisinde bulunan şahıs dakikalarda dayak yedi
YEREL HABERLER Görüntüler bu kadarına pes dedirtti Otomobil ...
DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER DEAŞ terör örgütü üyesi 4 şüpheli yakalandı
Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye işlem yapıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de uyuşturucudan 4 şüpheliye işlem yapıldı
Nevşehir’de Temmuz ayında 515 konut satıldı
YEREL HABERLER Nevşehir’de Temmuz ayında 515 konut satıldı
NTSO Başkanı Parmaksız’dan 17 Ağustos açıklaması
YEREL HABERLER NTSO Başkanı Parmaksız’dan 17 Ağustos açıklaması
İmamoğlu: “Joe Biden’i kınıyoruz” “Demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz”
YEREL HABERLER İmamoğlu: “Joe Biden’i kınıyoruz” “Demokrasiye ayar ...
57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma Kültür ve Sanat Etkinlikleri CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Hacı Bektaş Veli, insanı sevmenin doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz”
YEREL HABERLER 57. Ulusal 31. Uluslararası Hacı Bektaş Veli Anma ...
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta (2)
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta (2)
Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı
YEREL HABERLER Nevşehir’de trafik kazası: 7 yaralı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Hacıbektaş'ta
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş’ta
YEREL HABERLER CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Hacıbektaş’ta
İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez
YEREL HABERLER İmamoğlu: Joe Biden'in Türkiye'ye demokrasi ayarı ...
Nevşehir’de toplu halde taziye yasaklandı
YEREL HABERLER Nevşehir’de toplu halde taziye yasaklandı
Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
YEREL HABERLER Cumhuriyet Başsavcısı Şahin korona virüse yakalandı
Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa Kapadokya'da
YEREL HABERLER Juventus'un yıldız futbolcusu Douglas Costa ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X