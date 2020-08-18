Ürgüp’te dolandırıcılık suçundan 1 kişi tutuklandı

'İyi ki senin kızınım'

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Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dolandırıcılık suçundan aranan ve Gülşehir Adli makamlarınca 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ş. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ş. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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